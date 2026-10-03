Las Veguillas celebra 75 años de tradición y devoción a la Virgen del Rosario en el Monasterio de Cabrera

Las Veguillas ha conmemorado el 75.º aniversario de la festividad en honor a la Virgen del Rosario en el Monasterio de Cabrera, una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición y la devoción.

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Entre los momentos centrales de la celebración se encontraba la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario, uno de los actos más arraigados dentro de esta festividad.