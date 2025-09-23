Una mujer resulta herida al colisionar un camión y un turismo en la A-66, en Vallejera de Riofrío
La mujer que viajaba en el coche implicado en el accidente estaba "consciente", aunque al parecer no podía abandonar el vehículo por su propio pie
Una mujer ha resultado herida en el mediodía de este martes, sobre las 13:15 horas, debido a la colisión entre un camión y un turismo en la A-66, en el punto kilométrico 406, dirección Salamanca, a la altura de Vallejera de Riofrío.
Según indica el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, la mujer que viajaba en el coche implicado en el accidente estaba "consciente", aunque al parecer no podía abandonar el vehículo por su propio pie.
Se ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y una ambulancia.
Este accidente se suma a otros cuatro más producidos durante la mañana de este martes:
