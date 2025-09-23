Una mujer resulta herida al colisionar un camión y un turismo en la A-66, en Vallejera de Riofrío

Una mujer ha resultado herida en el mediodía de este martes, sobre las 13:15 horas, debido a la colisión entre un camión y un turismo en la A-66, en el punto kilométrico 406, dirección Salamanca, a la altura de Vallejera de Riofrío.

Según indica el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, la mujer que viajaba en el coche implicado en el accidente estaba "consciente", aunque al parecer no podía abandonar el vehículo por su propio pie.

Se ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y una ambulancia.

Este accidente se suma a otros cuatro más producidos durante la mañana de este martes:

Relacionado Dos mujeres heridas tras chocar dos turismos en el cruce de acceso al Aeropuerto de Matacán

Relacionado Una menor atropellada y un motorista herido con apenas unos minutos de diferencia en Salamanca

Relacionado Pierde el control de su coche y acaba en un regato en la carretera de Naharros