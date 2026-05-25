Detienen a una pareja por robar la televisión y el aparato de climatización de la habitación de un hostal de Salamanca en el que llevaban hospedados tres semanas

La Policía Nacional de Salamanca detuvo este domingo a una pareja por robar una televisión y el aparato de climatización de un hostal de Salamanca capital en el que llevaban hospedados tres semanas.

Según comunica la policía, la pareja había abandonado supuestamente la habitación el sábado 23 de mayo, sin entregar la llave en recepción porque la habían perdido. Sin embargo, un día después, coincidiendo también con el día en que se produjo la detención, el personal de limpieza del hostal se dio cuenta de que la pareja seguía en la habitación y de que faltaba tanto la televisión como el aparato del aire, también que había varios desperfectos en el interior del habitáculo.