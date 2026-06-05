Un hombre, herido al volcar un vehículo en la CL-510, en El Encinar

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico producido en la tarde de este viernes 5 de junio sobre las cinco de la tardde.

Un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado en la carretera CL-510, en el punto kilométrico 8, justamente en la desviación del acceso a la urbanización El Encinar.

En el aviso notificado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se informaba de la petición de asistencia a un hombre de unos 40 años que estaba consciente y con dolor en el tórax. Desde allí se dio aviso a la Guardia Civil de Táfico y a una ambulancia de soporte vital básico que se encuentran en el lugar prestando atención sanitaria a la víctima y controlando el tráfico en este punto.