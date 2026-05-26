Una exposición sobre la música en las primeras emisiones de la radio sirve para conmemorar su centenario en la USAL

El Grupo de Transferencia del Conocimiento MUSLYME (Música, Lenguaje y MMCC) de la Universidad de Salamanca, en colaboración con Radio USAL y el proyecto LexiMus, impulsa la exposición “Ver la escucha a través de las Ondas. Música y radio en España (1925–1935”), que se puede visitar desde este lunes y hasta el 12 de junio en el edificio I+D+. Esta muestra es el complemento presencial de la exposición virtual disponible en https://muslyme.usal.es/ondas y se enmarca en la conmemoración del centenario de las primeras retransmisiones radiofónicas en Salamanca.

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En la inauguración estuvieron presentes el vicerrector de Transferencia, Federico Bueno de Mata, acompañado por María Palacios, catedrática de Musicología de la USAL y coordinadora del GTC MUSLYME.

La exposición toma como hilo conductor la revista Ondas (1925–1935), publicación oficial de Unión Radio, para explorar cómo la llegada de la radio transformó la escucha musical y la cultura popular en la España de entreguerras. Organizada en torno a seis itinerarios temáticos (del estudio de radio al micrófono, del altavoz a la imaginación visual), la muestra reconstruye el universo visual y sonoro de una época en que la música comenzó a llegar a todos los hogares a través de las ondas hertzianas.

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El proyecto presta especial atención al caso salmantino. Radio Salamanca EAJ 22 inició sus emisiones el 11 de abril de 1926, convirtiéndose en una de las primeras estaciones de radio de España. La exposición recupera sus programaciones históricas e integra este capítulo en el relato más amplio de la modernidad radiofónica española.

Tras la inauguración, se celebró un taller de experimentación sonora en el que los asistentes pudieron interactuar con instrumentos que marcaron el nacimiento de la música electrónica. El taller contó con una reconstrucción de un trautonium, un instrumento electrónico desarrollado en Alemania en los años treinta que fascinó a compositores de toda Europa y llegó a aparecer en las páginas de Ondas. Además, se pudo experimentar con un pequeño theremín, uno de los primeros instrumentos de la historia que se toca sin ningún contacto físico.