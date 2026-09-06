Programa de Salamaq para este domingo

DOMINGO, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE 12:00 h. Gymkhana con Influencers del Campo. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

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12:00 h. Entrega de premios XXXV Concurso – Exposición Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana Lugar: Stand de Diputación de Salamanca – Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Entrega de premios II Concurso – Exposición de Ganado Selecto de Raza Caprina de las Mesetas Lugar: Stand de Diputación de Salamanca – Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Degustación de Productos Ganaderos: Real Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña-Negra Ibérica: Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino y Asociación Amigos de la Gallina Castellana Negra Al Punto Espacio Culinario. Chef: Luis Fernandes Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Limusin solidario. Donación solidaria a Cáritas de la recaudación de la subasta de chuletones Lugar: Carpa de Limusin (entrada libre hasta completar aforo)

13:00 h. Entrega de premios por secciones del XXXVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés (entrada libre hasta completar aforo)

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17:30 h. Exhibición de perros pastores por Jara Clemente. Charocca Border Collie Perros Pastores Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

18:00 h. Presentación de novillos para la Subasta Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés (entrada libre hasta completar aforo)

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO 11:00 h. XVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonde de Aquitania Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

17:00 h. XVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonde de Aquitania Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

JORNADAS PROFESIONALES 11:00-16:00 h. Taller: Las semillas del futuro. Grupo de Fisiología y señalización hormonal de la USAL

17:00 h. Charla: Evaluación del compost y el té de compost como estrategias agronómicas para optimizar la productividad del cultivo y la resiliencia del suelo agrícola. Dª. Ana Isabel González Hernández, profesora de la USAL

18:00-21:00 h. Taller: Conociendo la biodiversidad de los cultivos de nuestra tierra. Grupo de Investigación de Alimentos del área de Producción Vegetal de la USAL

ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

11:30 h. Jornada formativa sobre métodos de adiestramiento, selección y manejo de perros pastores. Dª. Jara Clemente. Charocca Border Collie Perros Pastores Lugar: Salón de actos. Edif. Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

17:00 h. Jornada Trashumancia. D. Pedro Herráiz, Secretario de la Real Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña – Negra Ibérica. D. Diego Torres, Ganadero Trashumante de la Real Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña – Negra Ibérica. D. Gregorio Velasco, FAO. D. Álvaro Álvarez, Ganadero trasterminante y presidente de la Asociación Nacional de criadores de ganado Merino ORGANIZA: RFEAGAS Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

18:00 h. Las vacas no entienden de domingo. Dª. Mercedes Sánchez Barba, Departamento de Estadística de la USAL y Dª. María Cortés Rodríguez, Departamento de Estadística de la USAL

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE GANADEROS 19 DE ABRIL COLABORA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Lugar: Salón de actos. Edif. Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR 11:30-14:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ’26

12:30-14:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

16:30-20:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ’26

16:30-20:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

Lugar: Stand Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA 12:30-14:30 h. Cata de productos agroalimentarios: Hergaher Morcillas y Farinatos, Quesos Filloy, Bodega Cuarta Generación

16:00-19:00 h. Cata de productos agroalimentarios: Patatas Fritas Fátima, Marca de Garantía Queso Arribes de Salamanca, Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca, Marca de Garantía Hornazo de Salamanca

Lugar: Pabellón Circular Salamanca en Bandeja (entrada libre hasta completar aforo)