Salamaq 2026 crece con la presencia de 470 expositores y 1.493 cabezas de ganado

El recinto ferial de la Diputación que cada año acoge Salamaq calienta motores y se prepara para acoger desde el 3 de septiembre una nueva edición de la feria del Sector Agropecuario, así como la 37 Exposición Internacional de Ganado Puro. Durante cinco días Salamaq agrupará en el renovado y tecnológico recinto ferial a un total de 470 expositores, 1.493 cabezas de ganado y 206 expositores comerciales. Unas cifras que superan las de la pasada edición y que han obligado a la institución provincial a colgar el cartel de completo, incluso dejando a expositores fuera por falta de espacio, especialmente en la nave de Alimentaria, la Plaza de Comercio y en la zona exterior de maquinaria.

Todo para una feria que cuenta este año con un presupuesto de 1,8 millones de euros y que estrenará instalaciones ya que se acaba de concluir la instalación de la capa tecnológica en el recinto que permite utilizar la domótica y la inteligencia artificial para el bienestar animal y de las personas.

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Durante esta feria tendrán lugar las competiciones de ganado y selección genética más importantes del sector. Se trata de los cuatro concursos nacionales de vacuno de las razas Limusina, Charolesa, Blonde de Aquitania y Morucha, además de un Concurso Nacional de Ovino de raza Castellana. El programa se completará con otros concursos destacados de porcino ibérico, caprino de raza Cabra de las Mesetas y vacuno de raza Avileña Negra Ibérica.

La Exposición Internacional de Ganado Puro contará con casi 1.500 ejemplares de cinco especies y 38 razas ganaderas. Hasta 264 ganaderos de 25 provincias, de Portugal y de Italia participarán en la exposición, siendo mayoría los ganaderos de vacuno con 212 ganaderías de 18 razas. Por su parte, en ovino habrá 350 ejemplares de 9 razas aportadas por 27 ganaderos; sin olvidar el caprino con 46 ejemplares de la raza De las Mesetas; en porcino 42 de ibérico aportados por 8 ganaderos, y equino con 35 cabezas, de 8 razas y la raza asnal zamorano-leonesa con 3 ejemplares, además de la especie aviar, que en una carpa completan la asistencia de ganado.

La Subasta Nacional de Ganado Vacuno volverá a celebrarse dentro de los días de Feria, concretamente el lunes 7 de septiembre, a la que están previsto se puje por ejemplares de las razas Limusina, Charolesa, Blonde Aquitania, Morucha, Parda de Montaña, Avileña Negra Ibérica, y Pirenaica.

Tampoco faltarán en esta edición de la feria las jornadas profesionales que contarán con más de cincuenta expertos que abordarán distintas problemática y temas de interés para el sector.

En el área de gastronomía no faltará el pabellón de Alimentaria con todo tipo de productos a la venta, más el de Salamanca en Bandeja que reunirá a 16 expositores de la provincia. Se suma la presencia de 12 foodtrucks en el bulevar central, una cifra superior a la del año pasado en una actividad que se consolida tras el éxito de la edición anterior. Tampoco faltarán las degustaciones y los showcooking con productos de las razas puras y autóctonas.

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Las entradas podrán adquirirse por vía telemática a través de la web y la App de Salamaq, así como presencialmente en las taquillas.