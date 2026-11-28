E l Balonmano Salamanca encadena su decimoprimera derrota seguida en Primera Nacional. Los charros cayeron por 45-24 en la pista del BM Soria, que fue un rodillo en ataque.

A los diez minutos de encuentro, el choque ya estaba prácticamente sentenciado con el 10-3 de parcial de los sorianos. La renta creció hasta duplicarse al descanso (24-12). En la segunda mitad, no hubo partido y el marcador se estiró hasta el 45-24 final.