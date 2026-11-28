Óscar Gilsanz debutaba con victoria en el banquillo charro y también ponía en valor los dos goles a balón parado ante el Deportivo Fabril.

Publicidad Publicidad

Semana complicada de trabajo. “Aprovecho mi primera respuesta para poner en valor que durante la semana hizo el cuerpo técnico del filial y del juvenil, que hicieron las dos primeras sesiones de la semana y también a los chicos de mi cuerpo técnico. Fueron dos o tres días de mucho trabajo para llegar al partido. Las victorias siempre ayudan, pero nos queda trabajo y seguir en esta línea de predisposición”.

Directos sobre Pau y De la Nava. “Nuestra idea ante este rival era esa. Estuvimos acertados en las salidas con el tercer hombre y teníamos claro que nuestra salida iba a ser con Pau y Carlos”.

Publicidad Publicidad

¿Qué lesión sufre De la Nava? “No tenemos ningún dato de cómo está él ni Gorka”.

Los dos goles a balón parado. “En el trabajo de balón parado, introducimos una dosis de motivación a través de eso. Si estábamos acertados, sabíamos que lo íbamos a aprovechar. En el descanso quería un gol a balón parado limpio”.

Sobre el ambiente. “Nosotros tenemos que darle a la gente y eso te lo devuelven multiplicado por mí. El ambiente ha sido bueno y de que sea mejor nos tenemos que encargar nosotros”.