Óscar Gilsanz. Ese ha sido el nombre de la semana en Unionistas. El gallego firmó el miércoles como nuevo entrenador y este sábado debutará en el banquillo. Y será ante un equipo al que conoce muy bien: el Deportivo Fabril.
A las 16:30 horas, el Reina Sofía albergará un duelo entre dos equipos también en apuros. Los dos llegan en descenso, con 13 puntos, y con la obligación de ganar para lograr una bocanada de aire.
Con dos entrenamientos al cargo, Óscar Gilsanz no puede lograr muchos cambios en la estructura del club y pone el foco en los jugadores: “Más que el esquema, los comportamientos. Se modifican las alturas de los jugadores y depende del momento del partido. Me gusta que los jugadores tengan libertad en campo contrario y que haya un orden que evite que el rival te haga gol con facilidad. De momento, poco cambio en estructura”.
Juanma Lendínez regresa a la convocatoria del equipo blanquinegro tras superar sus problemas de pubalgia y Unionistas contará con un jugador más en la medular para el plan de partido.
El Deportivo Fabril llega a Salamanca también con necesidades. Y así lo explica su entrenador Manuel Pablo: “Sé que queda mucho tiempo por delante y somos un equipo que tenemos que crecer y mejorar en algunos aspectos. Damián y Dipanda vienen con tiempo sin competir y nos dan ese salto de ganas. Vamos a un campo difícil y ellos han ganado los tres últimos partidos en casa. Sabiendo que ya fue el primer equipo allí, tienen una afición muy buena y que aprieta”.