Óscar Gilsanz. Ese ha sido el nombre de la semana en Unionistas. El gallego firmó el miércoles como nuevo entrenador y este sábado debutará en el banquillo. Y será ante un equipo al que conoce muy bien: el Deportivo Fabril.

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A las 16:30 horas, el Reina Sofía albergará un duelo entre dos equipos también en apuros. Los dos llegan en descenso, con 13 puntos, y con la obligación de ganar para lograr una bocanada de aire.

Con dos entrenamientos al cargo, Óscar Gilsanz no puede lograr muchos cambios en la estructura del club y pone el foco en los jugadores: “Más que el esquema, los comportamientos. Se modifican las alturas de los jugadores y depende del momento del partido. Me gusta que los jugadores tengan libertad en campo contrario y que haya un orden que evite que el rival te haga gol con facilidad. De momento, poco cambio en estructura”.

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Juanma Lendínez regresa a la convocatoria del equipo blanquinegro tras superar sus problemas de pubalgia y Unionistas contará con un jugador más en la medular para el plan de partido.