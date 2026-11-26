Los dos primeros nombres para el cuerpo técnico de Óscar Gilsanz en Unionistas son Raúl Fuentes y Víctor Vicente. El club apuesta por dos profesionales formados en sus categorías inferiores para estar junto con el gallego.

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Raúl Fuentes estuvo en la última temporada en el División de Honor de Unionistas e iba a ser el segundo entrenador de Lolo Escobar, pero Unionistas se decidió por Javi Medina y un cuerpo técnico completamente externo. Ahora, se suma al nuevo staff como asistente de Óscar Gilsanz.

Víctor Vicente era hasta ahora el preparador físico del División de Honor y también el readaptador del primer equipo y ahora será formalmente el preparador físico de los 'mayores'.

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