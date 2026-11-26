Los dos primeros nombres para el cuerpo técnico de Óscar Gilsanz en Unionistas son Raúl Fuentes y Víctor Vicente. El club apuesta por dos profesionales formados en sus categorías inferiores para estar junto con el gallego.
Raúl Fuentes estuvo en la última temporada en el División de Honor de Unionistas e iba a ser el segundo entrenador de Lolo Escobar, pero Unionistas se decidió por Javi Medina y un cuerpo técnico completamente externo. Ahora, se suma al nuevo staff como asistente de Óscar Gilsanz.
Víctor Vicente era hasta ahora el preparador físico del División de Honor y también el readaptador del primer equipo y ahora será formalmente el preparador físico de los 'mayores'.
Unionistas sigue trabajando para incorporar a Javier Tejada como segundo entrenador, tal y como informó SALAMANCA24HORAS.COM. El joven técnico se encuentra dentro de la estructura del Deportivo de la Coruña y tenía todo atado con Unionistas, pero el club gallego apuesta también porque continúe en el Deportivo. Incluso Unionistas lo oficializó como segundo entrenador de Óscar Gilsanz, pero minutos después lo retiró del comunicado oficial.