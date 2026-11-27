Óscar Gilsanz ya habla en clave Unionistas y deja clara su ilusión por llegar a Salamanca y jugar en el estadio Reina Sofía.

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Su llegada a Salamanca. “Creo que fue todo muy rápido, incluso demasiado rápido. Desde el contacto del lunes, el miércoles ya estaba en camino. Parece que llevo aquí ya quince días y llevo dos jornadas maratonianas trabajando”.

¿Qué le atrajo de Unionistas? “El proyecto de Unionistas es muy atractivo para el trabajo de un cuerpo técnico y un entrenador. El interés de Antonio y del club es muy importante. Más allá del proyecto o del interés, Unionistas es un club muy atractivo para los profesionales. Jugar cada quince días en el Reina Sofía creo que es una experiencia inolvidable”.

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Líneas de juego. “Siempre que hay un cambio, hay cosas que quieres hacer diferentes. Quiero aprovechar el buen trabajo de Javi Medina aquí y a partir de ahí crecer en situaciones que al equipo le costaba más. El trabajo que se hace estos días es dar cuatro pinceladas de lo que quieres que se haga y del rival que es y por ahí ha ido el trabajo de estos dos días. Más allá de líneas generales, es el detalle estratégico del partido”.

Dibujo en el verde. “Más que el esquema, los comportamientos. Se modifican las alturas de los jugadores y depende del momento del partido. Me gusta que los jugadores tengan libertad en campo contrario y que haya un orden que evite que el rival te haga gol con facilidad. De momento, poco cambio en estructura”.

El cuerpo técnico, todavía abierto a nuevas llegadas. “Todo fue muy rápido y estamos trabajando todavía en cerrar el cuerpo técnico. Sí es cierto que desde el club, de momento, conociendo a Raúl, decidimos todos que era la persona para estar a mi lado. Estamos pendientes de cerrar el cuerpo técnico”.

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Deportivo Fabril. “Para mí es lo más importante, el partido de mañana. A través de los puntos se crece más rápido. Al rival lo conozco bien, pero ellos también me conocen a mí. Es el equipo con más posesión de balón del grupo. Trataremos de minimizar sus virtudes y explotar sus defectos”.