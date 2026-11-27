Antonio Paz explicaba los motivo por los que destituyó a Javi Medina y también los de la llegada de Óscar Gilsanz al banquillo del club charro.
Agradecimiento a Javi Medina y su cuerpo técnico. “Por su tiempo en Unionistas, su trabajo y su pasión. Desearle suerte en el futuro en lo que venga, también a su gente”.
La llegada de Gilsanz. “Empieza una nueva etapa y un nuevo proyecto, con un nuevo capitán de barco. Estamos todos muy ilusionados. Contamos con el privilegio de tener aquí a Óscar Gilsanz”.
¿Cuándo empieza el casting de entrenador? “La primera opción fue Óscar. Estamos preparados siempre para ello y dentro de las posibilidades, hemos trabajado con la mayor rapidez”.
¿Han sido sus peores días como director deportivo de Unionistas? “Vas revisando este año y medio y nos han pasado muchas cosas. Han sido días de mucho estrés y de tristeza, porque la situación estaba a nivel social y el cambio era necesario. Veíamos que el equipo no era capaz de dar un paso adelante y fuera de casa esa rémora de casi no competir muchos tramos. A nivel clasificatorio estás a un partido, que lo vamos a conseguir mañana, de salir del descenso”.
¿Se arrepiente de no haber tenido un cuerpo técnico de la casa en verano? “No. Cuando firmas a un míster tienes que pasar por diferentes peajes. Javi requería que su cuerpo técnico viniese con él y fue ese peaje que tuvimos que pasar. Ahora damos oportunidades a gente de la casa, que están sobradamente preparados”.
Las cuentas del club. “Siguen estando bien. Los directivos que están ahí atrás no nos dejan pasarnos de la raya. El club sigue haciendo el esfuerzo necesario para que Óscar esté aquí. Tenemos el privilegio de estar en un club que paga siempre cuando toca”.