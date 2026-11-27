Antonio Paz explicaba los motivo por los que destituyó a Javi Medina y también los de la llegada de Óscar Gilsanz al banquillo del club charro.

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Agradecimiento a Javi Medina y su cuerpo técnico. “Por su tiempo en Unionistas, su trabajo y su pasión. Desearle suerte en el futuro en lo que venga, también a su gente”.

La llegada de Gilsanz. “Empieza una nueva etapa y un nuevo proyecto, con un nuevo capitán de barco. Estamos todos muy ilusionados. Contamos con el privilegio de tener aquí a Óscar Gilsanz”.

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¿Cuándo empieza el casting de entrenador? “La primera opción fue Óscar. Estamos preparados siempre para ello y dentro de las posibilidades, hemos trabajado con la mayor rapidez”.

¿Han sido sus peores días como director deportivo de Unionistas? “Vas revisando este año y medio y nos han pasado muchas cosas. Han sido días de mucho estrés y de tristeza, porque la situación estaba a nivel social y el cambio era necesario. Veíamos que el equipo no era capaz de dar un paso adelante y fuera de casa esa rémora de casi no competir muchos tramos. A nivel clasificatorio estás a un partido, que lo vamos a conseguir mañana, de salir del descenso”.

¿Se arrepiente de no haber tenido un cuerpo técnico de la casa en verano? “No. Cuando firmas a un míster tienes que pasar por diferentes peajes. Javi requería que su cuerpo técnico viniese con él y fue ese peaje que tuvimos que pasar. Ahora damos oportunidades a gente de la casa, que están sobradamente preparados”.

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