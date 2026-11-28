De cabeza. El debut de Gilsanz en el banquillo de Unionistas se saldó con una victoria por 2-1 ante el Deportivo Fabril con goles de cabeza de Pau Ferrer y Mikel Serrano.

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El primer once de Óscar Gilsanz marcó un 1-4-4-2 en el verde con De la Nava y Pau Ferrer en punta. A los dos minutos, el ‘9’ se plantó solo ante Ríos en el mano a mano pero no pudo superar al meta visitante. Y, a los veinte minutos de juego, Gilsanz tuvo que variar su plan de partido por la lesión de De la Nava, que fue sustituido por Alcalde y el dibujo cambió con un mediapunta.

Pau Ferrer avisó en el minuto 2, también Álvaro Gómez se topó con Ríos en una clarísima ocasión en el minuto 33. Pero Unionistas no iba a ser tan benévolo en la tercera opción. Diego Caballo saca una falta, Mikel Serrano gana el duelo aéreo y Pau Ferrer, de cabeza, pone la pelota al fondo de las mallas.

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El Deportivo Fabril tardó en aparecer en la meta de Daza. Fue en el descuento de la primera mitad con un disparo de Noé que tocó en un jugador charro y, cuando ya se olía el empate, Daza sacaba un pie salvador para mantener el 1-0 al descanso.

La segunda mitad fue diferente. El Fabril llevó el peso del partido con claridad y Daza evitaba el empate a uno en un latigazo de Yayo desde lejos. Sin embargo, los visitantes quedaban mermados por la expulsión de Rubén López por doble amarilla.

Los momentos de incertidumbre los aprovechó mejor Unionistas. Caballo, con un córner cerrado, encontró la cabeza de Mikel Serrano, imperial en el salto, para establecer el 2-0. Pero iba a sufrir todavía el equipo charro.

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