La jornada de sábado en el grupo octavo dejó una victoria y un empate para los equipos charros. El Santa Marta sumó los tres puntos en casa del Atlético Bembibre por 1-3. Un doblete de Iker Hernández en los seis minutos iniciales del choque puso en bandeja el duelo a los tormesinos y David Martín lo mató en el tiempo de descuento.

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El Salamanca CF UDS B sumó un punto en su visita al Turégano (2-2) pero le sabe a poco a los de Óscar Albo, que se adelantaron con goles de Pablo Cascón e Iker Ronaldo.

Para el domingo quedan pendientes los partidos de Unionistas B y el Guijuelo. Los blanquinegros reciben a las 12 horas al Colegios Diocesanos en Las Pistas; mientras que los chacineros se verán las caras con el Júpiter Leonés a las 16:30 horas.