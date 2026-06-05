Del Bosque se une a Enrique Riquelme en la candidatura por la presidencia del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, anunciaba en El Partidazo de COPE una nueva cara en su candidatura: la de Vicente del Bosque. “Lo hará de manera totalmente desinteresada”, desvelaba Riquelme al periodista Juanma Castaño.

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Vicente del Bosque militó durante once temporadas en el primer equipo del Real Madrid y consiguió cinco ligas y cuatro Copas del Rey. Pero también ejerció como entrenador en varias etapas del equipo merengue, con el que levantó la Copa de Europa en dos ocasiones (3-0 al Valencia y 2-1 al Bayer Leverkusen).

En el banquillo también consiguió el mayor éxito del fútbol español con el Mundial de 2010 en Sudáfrica.