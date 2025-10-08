Dani Martín causa baja en el Salamanca Fútbol Sala

El Salamanca Fútbol Sala tendrá una baja hasta final de temporada. El ala Dani Martín ha notificado su adiós al conjunto charro por problemas personales y laborales, según anuncia el propio club.

“Desde el club solo podemos desearle mucha suerte y agradecerle la implicación y profesionalidad mostrada durante las temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores. Gracias Dani, esta es y será siempre tu casa”, explica Salamanca Fútbol Sala en su comunicado.

El conjunto de Chema Sánchez jugará este viernes, a las 22 horas, en el pabellón de La Alamedilla. Los charros reciben la visita del Xove FS, que marcha un punto por debajo en la tabla que el Salamanca FS.