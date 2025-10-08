Dani Martín causa baja en el Salamanca Fútbol Sala
El ala no continúa en el equipo por motivos personales y laborales
El Salamanca Fútbol Sala tendrá una baja hasta final de temporada. El ala Dani Martín ha notificado su adiós al conjunto charro por problemas personales y laborales, según anuncia el propio club.
“Desde el club solo podemos desearle mucha suerte y agradecerle la implicación y profesionalidad mostrada durante las temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores. Gracias Dani, esta es y será siempre tu casa”, explica Salamanca Fútbol Sala en su comunicado.
El conjunto de Chema Sánchez jugará este viernes, a las 22 horas, en el pabellón de La Alamedilla. Los charros reciben la visita del Xove FS, que marcha un punto por debajo en la tabla que el Salamanca FS.
