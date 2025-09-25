Duelo por el liderato entre el Salamanca FS y O Esteo FS

Los dos equipos llegan al choque en el pabellón de La Alamedilla con pleno de victorias

Inicio de entrenamientos del Salamanca Fútbol Sala. | Belén Hurtado

No ha podido comenzar mejor la competición en Segunda B el Salamanca Fútbol Sala. El equipo dirigido por Chema Sánchez suma seis puntos de seis posibles, es segundo en la tabla y lleva once tantos a favor y solo tres en contra.

Los charros debutaron con una goleada por 8-2 ante Coruxo FS en el pabellón de La Alamedilla con un hatrrick de Ballano y también se impusieron por 1-3 a domicilio ante el Guardo FS.

Este sábado, a las 18 horas, el equipo de Chema Sánchez recibe en el pabellón de La Alamedilla a O Esteo FS. Los gallegos también llevan dos victorias en los dos primeros partidos y tienen unos números casi calcados a los charros: 10 goles a favor y tres en contra.

