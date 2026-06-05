Rodrigo Hernando: “Espero un Palencia CF muy agresivo”

Rodrigo Hernando pone el foco en el choque del domingo ante el Palencia CF para meterse en la final nacional por el ascenso a Segunda RFEF. El técnico del Guijuelo espera recuperar a Kike López y a Dani Sánchez para el encuentro en el Municipal Luis Ramos.

Publicidad Publicidad

Duelo de vuelta de la eliminatoria. “Llegamos con muchísimas ganas de jugar el partido de vuelta y ganar de meternos en la fase final. La gente está trabajando con muchas ganas y con el objetivo entre ceja y ceja”.

Cuarto partido ante el Palencia CF. “El partido del otro día tuvo muchas fases. En algunas fuimos más superiores y en otros ellos dominaban la posesión. Espero un Palencia CF muy agresivo, que intentará aprovechar cualquier ocasión”.

Publicidad