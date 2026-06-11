La entrenadora abulense cumplirá su tercera temporada en el Municipal Vicente del Bosque

El Salamanca Fútbol Femenino pone la primera piedra para la temporada 2026/27. María Gordo seguirá al frente del banquillo del equipo charro en el Municipal Vicente del Bosque. La abulense cumplirá su tercera campaña como entrenadora del Salamanca FF.

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“Su liderazgo y compromiso con este proyecto son la base sobre la que seguimos construyendo”, explican desde el club salmantino.