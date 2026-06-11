Dos jóvenes talentos deportivos abren las puertas del Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca abre sus puertas para recibir a dos jóvenes deportistas salmantinos: Julia Rufes Polo y Sasha Álvarez Laso. La concejala de Deportes, Almudena Parres, realizó las veces de anfitriona en el Salón de Recepciones del Consistorio charro.
Parres se refirió a Julia y a Sasha como "dos fuera de serie, que a pesar de su corta edad tienen una carrera meteórica en sus deportes. Representan lo mejor de nuestra ciudad".
Julia Rufes Polo tiene a sus espaldas una carrera meteórica en halterofilia. Vinculada al Club
Halterofilia Salamanca, ha logrado en apenas un año resultados extraordinarios bajo la dirección
de su entrenador, Enrique Varela Pampín. Inspirada por su hermana Irene y por la campeonísima
Marta García Rincón, Julia acumula ya los siguientes trofeos: triple medalla de bronce (arrancada,
dos tiempos y total olímpico) en el Campeonato de España sub15 (2025); triple medalla de bronce
en el Campeonato de España sub17 celebrado en Alcañiz (2026); campeona de Castilla y León
sub17 en -44 kg; y, seis récords de Castilla y León en categorías sub15 y sub17.
Su próximo objetivo será el Campeonato de España sub15 en Oviedo, donde aspira
nuevamente a subir al pódium. Su sueño: llegar a ser internacional.
Por su parte, Sasha Álvarez Laso es una promesa del BMX Race con proyección
internacional. Comenzó a montar en bicicleta a los seis años y dio sus primeros pasos en
competición en el Pump Track de Carbajosa de la Sagrada. Poco después, su padre y entrenador,
Marino Álvarez, lo introdujo en el BMX Race, disciplina olímpica en la que compite con el Club
Olímpico BMX Madrid.
Entre sus logros más destacados figuran: sexto del mundo en Copenhague; sexto de Europa
en Valmiera (Letonia); líder de la Copa de Europa 2026, tras ganar las ocho pruebas disputadas
en Italia, Países Bajos, República Checa y Francia; y, además es piloto oficial de Bombshell
Europe, uno de los fabricantes de referencia en el BMX.
Sasha se prepara ahora para el Campeonato de Europa en Sarrians (Francia) y el Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia), con la vista puesta en un objetivo a largo plazo: competir algún día en unos Juegos Olímpicos representando a España.