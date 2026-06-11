Dos jóvenes talentos deportivos abren las puertas del Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca abre sus puertas para recibir a dos jóvenes deportistas salmantinos: Julia Rufes Polo y Sasha Álvarez Laso. La concejala de Deportes, Almudena Parres, realizó las veces de anfitriona en el Salón de Recepciones del Consistorio charro.

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Parres se refirió a Julia y a Sasha como "dos fuera de serie, que a pesar de su corta edad tienen una carrera meteórica en sus deportes. Representan lo mejor de nuestra ciudad".

Julia Rufes Polo tiene a sus espaldas una carrera meteórica en halterofilia. Vinculada al Club

Halterofilia Salamanca, ha logrado en apenas un año resultados extraordinarios bajo la dirección

de su entrenador, Enrique Varela Pampín. Inspirada por su hermana Irene y por la campeonísima

Marta García Rincón, Julia acumula ya los siguientes trofeos: triple medalla de bronce (arrancada,

dos tiempos y total olímpico) en el Campeonato de España sub15 (2025); triple medalla de bronce

en el Campeonato de España sub17 celebrado en Alcañiz (2026); campeona de Castilla y León

sub17 en -44 kg; y, seis récords de Castilla y León en categorías sub15 y sub17.

La Concejala De Deportes, Almudena Parres, Recibe a Los Deportistas Salmantinos Julia Rufes Polo Y Sasha Álvarez Laso (1)

Su próximo objetivo será el Campeonato de España sub15 en Oviedo, donde aspira

nuevamente a subir al pódium. Su sueño: llegar a ser internacional.

Por su parte, Sasha Álvarez Laso es una promesa del BMX Race con proyección

internacional. Comenzó a montar en bicicleta a los seis años y dio sus primeros pasos en

competición en el Pump Track de Carbajosa de la Sagrada. Poco después, su padre y entrenador,

Marino Álvarez, lo introdujo en el BMX Race, disciplina olímpica en la que compite con el Club

Olímpico BMX Madrid.

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La Concejala De Deportes, Almudena Parres, Recibe a Los Deportistas Salmantinos Julia Rufes Polo Y Sasha Álvarez Laso (4)

Entre sus logros más destacados figuran: sexto del mundo en Copenhague; sexto de Europa

en Valmiera (Letonia); líder de la Copa de Europa 2026, tras ganar las ocho pruebas disputadas

en Italia, Países Bajos, República Checa y Francia; y, además es piloto oficial de Bombshell

Europe, uno de los fabricantes de referencia en el BMX.

Sasha se prepara ahora para el Campeonato de Europa en Sarrians (Francia) y el Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia), con la vista puesta en un objetivo a largo plazo: competir algún día en unos Juegos Olímpicos representando a España.