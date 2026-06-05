Antonio Amaro: “He caído en un club que hace las cosas perfecto y el jugador solo se preocupa del verde”

Antonio Amaro ha sido el capitán del Salamanca CF UDS durante muchas temporadas. Posteriormente, el '8' recaló en el Rayo Majadahonda y la experiencia no ha podido salir mejor a nivel personal y a nivel colectivo. Ahora, Amaro asume el reto de jugar en Primera RFEF con el Rayo Majadahonda y también 'anima' a Unionistas a contratar a Lolo Escobar para su banquillo.
Gran temporada y ascenso con el Rayo Majadahonda. “Al final, venía peleando durante muchos años y todo esfuerzo tiene su recompensa. He caído en un club que hace las cosas perfecto y el jugador solo se preocupa del verde. Se ha dado todo perfecto”.
Confianza sobre él en el club. “Desde el primer día, al ser un jugador veterano, ellos se agarraron más a mí. Tuvieron mucha confianza y cercanía. Y eso te potencia. Yo no soy central, pero cuando me ha tocado, siempre he cumplido. Al míster también le gustaba en esa posición”.
La Primera RFEF, un reto. “Totalmente. Este verano tengo que estar más a tope que nunca. He parado una semana e intento estar ya en las mejores condiciones físicas. Por mi edad, también tengo que cuidarme”.