Empate del Salamanca FS y derrota del Albense FS

El Salamanca Fútbol Sala perdió dos puntos tras el descanso en la pista del 5 Coruña FS. Los charros ganaban por 0-3 con tantos de Dani Fernández, Sergio Hernández y Perucho, pero los gallegos igualaron el marcador y pusieron el definitivo 3-3 en el luminoso.

Peor le fueron las cosas al Albense FS. Los de la villa ducal cayeron por 1-5 en casa ante el River Sala Zamora y no han comenzado con buen pie la competición. El gol de Iván Manjón dio reacción a los albenses ante el buen inicio zamorano, que se fue con ventaja de 1-3 al descanso. No fue hasta los compases finales de la segunda parte cuando el River Sala Zamora cerraba el choque con dos tantos más.