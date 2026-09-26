Unai García, campeón del Mundo de kickboxing en edad junior

Unai García se ha proclamado campeón del Mundo de kickboxing en edad junior. El charro, que peleó en la categoría -51kg K1, se colgó el oro al cuello tras derrotar al luchador checo en la final.

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El deportista del Club José Ángel Gómez fue superando rivales desde cuartos de final hasta la final (Palestina, Thailandia y República Checa) hasta subirse a lo más alto del cajón en su primera experiencia internacional.