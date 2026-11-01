El Guijuelo se levanta ante la Arandina y suma un punto

El Club Deportivo Guijuelo logró un punto cuando peor tenía el partido ante la Arandina. Los chacineros igualaron el 0-2 de los visitantes y jugaron durante una hora con uno menos por la expulsión de Johan Guzmán.

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En la primera mitad, todo lo que le podía salir mal al Guijuelo, le salió mal. La Arandina se adelantaba a los dos minutos de juego con un gol de Guille; a los treinta, Johan Guzmán era expulsado y el Guijuelo se quedaba con diez en el terreno de juego; y en el 41, la Arandina hacía el 0-2 de penalti.

Con todo en contra, el Guijuelo se metía en el partido a los doce minutos de la reanudación con el 1-2 de Rober Reyes. El impulso del tanto llevó al Guijuelo a empatar, fue Alberto Martín de penalti el que igualaba a dos el duelo con diecisiete minutos por jugarse.

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