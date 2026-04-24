Jorge García: "Jugar un playoff en el Helmántico es algo precioso y ojalá poder vivirlo"

Jorge García era el primero en levantar a sus jugadores tras la derrota ante el Deportivo Fabril. El técnico del Salamanca CF UDS se agarra al discurso del 'seis de seis' para estar en el playoff de ascenso.

Levantarse y seguir. "El día del partido siempre cuesta dormir y le das mil vueltas a todo. Pero el lunes ya hay que estar activo y dar todo lo que esté en nuestra mano para no tirarnos de los pelos. Hay que hacer seis de seis y esperar resultados".

Bajas para el encuentro. "Casado sigue con su recuperación y puede llegar al domingo; el riesgo con Alba es alto y está complicado; Carrasco está a la espera de pruebas y no se cuenta con él; y con Dani Hernández lo primordial es que esté en Lealtad".

¿Quién lleva la voz cantante en el vestuario? "Para eso hay unos capitanes que han ayudado muchísimo este año".

El rival, descendido. "No se juega nada pero se un filial que querrá demostrar cosas. No van a salir a pasearse porque todo el mundo se juega cosas".

Si no hay hambre por ganar... "Me habré fallado a mí mismo porque igual no he sabido mandar el mensaje correcto si eso pasa. Jugar en un playoff en el Helmántico es algo precioso y ojalá poder vivirlo".