Juan Diego Guerrero cuenta con la titulación de Entrenador Nacional de Balonmano Nivel 3 y la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en el Club Balonmano Lepe (desde categoría alevín hasta senior).

Entre su experiencia reciente destaca su paso por el Juvenil Masculino de División de Honor Andaluza, categoría a la que consiguió ascender, el Infantil Masculino y el equipo sénior masculino en Primera Andaluza. También ha participado en el programa de selecciones provinciales de Huelva.