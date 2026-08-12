Juan García continúa como Director Técnico del BM Salamanca

Juan García es uno de los rostros más conocidos del balonmano en Salamanca. ‘El Profesor’ seguirá otra temporada más ligado al club de su ciudad y volverá a ser un referente dentro de la entidad.
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El charro continúa como Director Técnico del Balonmano Salamanca para dar continuidad al trabajo y al proyecto deportivo del club.
El BM Salamanca ya está en marcha con una nueva temporada tanto en sus equipos masculinos como femeninos y, sobre todo, con la formación de cantera como punto clave en su desarrollo.