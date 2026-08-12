Martín Álvarez, Mody Ndir y Omar Samba, nuevos jugadores del Atlético Carbajosa

El Atlético Carbajosa sigue anunciando piezas para su equipo de Tercera FEB. El club charro ha notificado las renovaciones de Jorge Morán y Dani Barroso y los fichajes de Martín Álvarez, Mody Ndir y Omar Samba.

El propio Atlético Carbajosa resumía el fichaje de Mody Ndir, senegalés de 23 años, como “potencia para dominar la pintura”, mientras que la llegada del pívot de Gambia, Omar Samba, era calificada como “un jugador que destaca por su intensidad, su capacidad para proteger la pintura y un físico que impone durante todo el partido”.