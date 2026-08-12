El salmantino Barri renueva con el Castellón

Diego Barri fue una de las piezas importantes del Castellón durante la pasada campaña y, a buen seguro, volverá a serlo durante también esta. El club orellut ha renovado al futbolista salmantino hasta 2028.
Barri cuajó una gran temporada en Segunda División con más de tres mil minutos en el Castellón y cuatro goles, siendo pieza clave para el técnico Pablo Hernández. Su trabajo sin balón, gran recorrido en el campo y su llegada al área son algunos de sus puntos poderosos.
“Con esta renovación, el club asegura la continuidad de un jugador clave en su proyecto deportivo. El CD Castellón se congratula de la renovación de Diego Barri y le desea muchos más éxitos vistiendo la camiseta albinegra”, afirman desde el club blanquinegro.