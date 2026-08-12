El salmantino Barri renueva con el Castellón

Diego Barri fue una de las piezas importantes del Castellón durante la pasada campaña y, a buen seguro, volverá a serlo durante también esta. El club orellut ha renovado al futbolista salmantino hasta 2028.

Publicidad Publicidad

Barri cuajó una gran temporada en Segunda División con más de tres mil minutos en el Castellón y cuatro goles, siendo pieza clave para el técnico Pablo Hernández. Su trabajo sin balón, gran recorrido en el campo y su llegada al área son algunos de sus puntos poderosos.