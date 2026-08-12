La cantera del Salamanca FS toma protagonismo en la pretemporada del primer equipo

El Salamanca Fútbol Sala tiene claro que el camino para ser un club estable es su cantera. No solo vale con firmar jugadores para el primer equipo, sino la cuestión está en formarlos desde las categorías inferiores.

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Esta pretemporada, ocho jugadores de la cantera están en dinámica del primer equipo y ya han comenzado los entrenamientos a las órdenes de Chema Sánchez: Marcos, Luis, Marcos González, Adri, Juli, José Alberto, Barrajón y Zurrón.