Marta García Rincón abre la participación española en el Mundial absoluto de halterofilia

Marta García Rincón afronta un nuevo desafío internacional. La deportista salmantina
participará en el Campeonato del Mundo absoluto de halterofilia 2026, que tendrá lugar en
Ningbo (China) del 27 de octubre al 8 de noviembre.
La española competirá en la categoría de 49 kilos, dentro del grupo A, el martes 27 de
octubre a las 12:00 horas, en horario peninsular español. Será la primera integrante de la
delegación española en salir a competir en esta edición del campeonato.
García Rincón cuenta ya con una trayectoria continuada en citas mundialistas, pues está
es su quinta participación en un Campeonato del Mundo absoluto. Su presencia en Ningbo
supondrá, por tanto, un nuevo capítulo en una trayectoria internacional que la ha llevado a
competir de manera constante al máximo nivel.
La levantadora llega a esta cita después de firmar resultados destacados durante la
temporada. En el Campeonato del Mundo Universitario de Doha consiguió tres medallas
de plata, en arrancada, dos tiempos y total olímpico. Posteriormente, en el Campeonato
de Europa sub-23, se proclamó campeona continental en arrancada y terminó cuarta tanto
en dos tiempos como en el total olímpico.
El Mundial absoluto representa ahora un nuevo escenario para medir su rendimiento
frente a la élite internacional. La competición de Ningbo también tendrá especial
relevancia dentro del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al formar
parte del ciclo clasificatorio olímpico.