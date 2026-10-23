Marta García Rincón abre la participación española en el Mundial absoluto de halterofilia

Marta García Rincón afronta un nuevo desafío internacional. La deportista salmantina

participará en el Campeonato del Mundo absoluto de halterofilia 2026, que tendrá lugar en

Ningbo (China) del 27 de octubre al 8 de noviembre.

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La española competirá en la categoría de 49 kilos, dentro del grupo A, el martes 27 de

octubre a las 12:00 horas, en horario peninsular español. Será la primera integrante de la

delegación española en salir a competir en esta edición del campeonato.

García Rincón cuenta ya con una trayectoria continuada en citas mundialistas, pues está

es su quinta participación en un Campeonato del Mundo absoluto. Su presencia en Ningbo

supondrá, por tanto, un nuevo capítulo en una trayectoria internacional que la ha llevado a

competir de manera constante al máximo nivel.

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La levantadora llega a esta cita después de firmar resultados destacados durante la

temporada. En el Campeonato del Mundo Universitario de Doha consiguió tres medallas

de plata, en arrancada, dos tiempos y total olímpico. Posteriormente, en el Campeonato

de Europa sub-23, se proclamó campeona continental en arrancada y terminó cuarta tanto

en dos tiempos como en el total olímpico.