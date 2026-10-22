Jesús Cecilia: “Si pudiera, entrenaba en césped natural a diario”

Jesús Cecilia marca el ritmo en Unionistas. El preparador físico está en constante comunicación con Javi Medina para buscar el mejor tono físico de sus jugadores y también con fisioterapeutas, readaptador y médico para evitar lesiones musculares. Pero, entre sus palabras, deja muy clara la necesidad de poder entrenar en hierba natural para el mejor desarrollo de los futbolistas del club blanquinegro.

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Entiendo que está midiendo al milímetro los esfuerzos físicos de varios de sus futbolistas para evitar una lesión. “Estamos con el tema de los GPS y gestión de cargas, lo llevamos al dedillo para no excedernos al tener una plantilla corta y los cambios de superficie. Es verdad que terminamos muy bien la pretemporada muy bien y estuvimos limpios. Nos han lastrado las lesiones de larga duración de Dani González y Álex Gil”.

¿Cuánto sufre un preparador físico cuando uno de sus jugadores tiene una rotura fibrilar? “Tenemos un grupo de trabajo muy buenos con los fisios, el readaptador y el médico. Pero yo me lo llevo mucho a lo personal, una lesión nos lastra bastante. Una lesión es multifactorial”.

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¿Cómo trabaja en el día a día Jesús Cecilia? “Vengo de la mano del míster y entendemos cómo trabajamos en la categoría. Llegamos una hora antes de la citación de los jugadores y los jugadores llegan una hora antes de empezar la sesión, así que hora y media antes de empezar. Hablamos de quién va a entrenar de forma grupal y quién de forma parcial”.

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Es un trabajo coordinado con el entrenador para las cargas. “Sí, claro. Nosotros trabajamos a una semana vista. Planificamos con una semana de antelación y vamos gestionando las tareas y las cargas. Se mira el estado grupal de jugadores disponibles, como en este caso que hemos arrastrado lesiones de forma continua”.

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¿Cuánto de perjudicial es entrenar en hierba artificial para las articulaciones y los músculos? “Buff… yo si pudiera, entrenaba en césped natural a diario. El cambio de superficie en la velocidad de juego, en la pisada… te lastra mucho. No rueda igual el balón y te lastra mucho. Es primordial entrenar en el escenario que vas a entrenar el domingo. Le doy una importancia brutal. Aquí estamos más limitados y solo podemos subir una o dos veces”.

Han dejado de acudir a Villoria y Nuevo Naharros para entrenar en hierba natural. ¿Por qué? “También tenemos al jardinero diariamente en el Reina Sofía y sabemos cómo está el césped. Yo meto mucho trabajo de fuerza de gimnasio y tenerlo cerca me facilita mucho las cosas. En Villoria no tenemos gimnasio y en Nuevo Naharros también tenemos que modificar la sesión porque nos faltan herramientas como la portería móvil. Hace una semana estuve preguntado por el campo de tiro para el entrenamiento compensatorio para tener la facilidad del día después. Nos dijeron que seguían pendiente de la opción, pero no tengo más alcance, solo acato lo que me dicen desde arriba”.

Sus sesiones suelen durar entre sesenta y setenta minutos. “En este caso, el cuerpo técnico al completo buscamos dinamismo que sea eficiente, que haya mucho ritmo y juego. Buscamos qué cargas queremos buscar y trabajamos en el tiempo más óptimo posible. No queremos muchos parones porque ya está todo explicado antes de bajar al campo”.

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¿Por qué nunca han realizado una doble sesión? “La temporada pasada lo hacíamos como amistoso, entrenar por la mañana y jugar por la tarde. En verano es mejor no hacer la sesión por la tarde con tanto calor. Y creo que el futbolista lo agradece mentalmente y la comunicación con los jugadores es mejor, nosotros también escuchamos sus opiniones. Creo que se saca más jugo en una sesión corrida y lo que ganamos luego en descanso”.

Con el cambio de climatología, ¿tienen un plan diferente en los entrenamientos? “En activación, nosotros bajamos al gimnasio para hacer un trabajo de fuerza y luego hacemos una activación antes de entrar en campo. Ahora nos está respetando el tiempo, aunque nosotros que venimos de abajo ya lo estamos sufriendo. Nos dejamos guiar un poco por los capitanes y creo que retrasaremos un poco los horarios para que la temperatura sea más alta”.