Ochocientos unionistas arroparán a su equipo en Ávila

El sorteo de Copa del Rey emparejó a Unionistas con el Real Ávila. El duelo se jugará el próximo jueves, a las 20 horas, en el estadio Adolfo Suárez de la ciudad abulense. Y el equipo de Javi Medina no estará solo. Ochocientos aficionados de Unionistas alentarán a los suyos desde la grada para lograr el pase de eliminatoria y llevar la competición al estadio Reina Sofía.

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El Real Ávila ofreció primero 650 entradas a Unionistas, que devoraron los socios. Después, otro lote de cien. Y finalmente 50 más. Y todas se agotaron rápidamente para completar los ochocientos unionistas en Ávila.

En pretemporada, los dos equipos se vieron las caras. El Real Ávila tuvo mucha más intensidad en el verde y se llevó el choque por 2-0 ante el equipo de Javi Medina. Por lo tanto, los charros viajarán con la lección aprendida y tendrán que dar el 100% si quieren superar la eliminatoria, llevar la Copa del Rey al Reina Sofía y lograr un importante pellizco económico.