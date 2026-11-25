Avenida derrotó por 77-72 a Chartres y sella su pase a la siguiente ronda de la Eurocup Women como primera de grupo. Roumy, con 23 puntos, y Soriano, con 21, encabezaron el ataque charro con un esfuerzo titánico de sus siete jugadoras.

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El dañado roster perfumero contaba con las bajas de Mikulasikova, Fassina y Brown. Raquel Romo formó con Soriano, Canella, Roumy, Mawuli y Johansson. Y el inicio de partido fue bueno, con Canella repartiendo asistencias a Johansson (por partida doble) y Roumy. Con el 11-8, Chartres pidió tiempo muerto para bajar las pulsaciones del choque, pero las charras se mantuvieron en ritmo alto con Inés Santibáñez muy activa en defensa y robando dos balones. Al final del primer acto, las charras marchaban cinco arriba (19-14).

El arranque de segundo cuarto tuvo chispazos de buen juego de las charras. Canella, con un pase entre las piernas de un rival, y la canasta de Soriano levantaron al público de sus asientos. También Mawuli, con un triple, Pero la devolución de tres de Chartres hacia que Raquel Romo parase el choque con un tiempo muerto (28-21).

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Las charras mantuvieron el ritmo alto hasta donde les dieron las fuerzas. Los pocos efectivos de la plantilla impedían mantener la marcha y las de Romo pedían el descanso a gritos. Chartres reducía la diferencia, pero un triple de Soriano ponía el 40-32 al descanso.

En el tercer cuarto, Avenida habitó por el terreno con fuerzas de flaqueza y con el corazón de un gigante. Fue puro ADN competitivo. Roumy abría el acto con un triple cuando Chartres se acercaba y con el empuje de Würzburg se colocó el equipo charro nueve por encima (49-40). Fue el momento de Claudia Soriano, la capitana, todo tesón y coraje, se batió en duelo en cada ataque para cerrar el tercer cuarto con un triplazo antológico (59-47).

La tensión era palpable en la pista. Bailey la lanzó el balón a Mawuli, que estaba en el suelo, tras una falta y Canella le fue a recriminar el gesto. Pero Avenida no quería despistarse y los tiros de tres de Roumy e Inés Santibáñez pusieron el 69-56. Chartres no había dicho su última palabra y con una excepcional Nicholson se metía en el encuentro para establecer el 69-62 a falta de 3:14. Los colegiados quisieron entrar en acción y se inventaron una falta de Soriano en un clarísimo tapón sobre su rival. No la pitó el árbitro más cercano, fue el más lejano el que tuvo la idea.

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