Un policía local de Salamanca arrasa en los Juegos Europeos de Emergencias

Salamanca brilló en los Juegos Europeos de Servicios de Emergencias celebrados en la ciudad francesa de Albi. El policía local salmantino Álvaro Lobato firmó una actuación impecable al conquistar las cuatro pruebas de ciclismo en las que participó.

Publicidad Publicidad

Lobato se colgó el oro en ciclismo en ruta, contrarreloj individual y Mountain Bike urbano durante la jornada del viernes. Además, cerró su exhibición con una nueva victoria en la prueba de cross country olímpico disputada este lunes 25 de mayo.

El agente salmantino fue uno de los grandes protagonistas del campeonato, que reunió a policías, bomberos y sanitarios de distintos países europeos en varias disciplinas deportivas.

Publicidad