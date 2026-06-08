Los deportistas salmantinos Ángel Trigo y Alberto López han logrado un destacado tercer puesto en la categoría Dobles Masculino Profesional +40 Pro de la Reballution Cup 2026, una de las competiciones más prestigiosas de Europa y una referencia internacional dentro del pickleball. Sumando también una medalla de oro de José Luis Revilla en Dobles Masculino +50 Amateur, Salamanca regresa de la Reballution Cup 2026 con un gran balance.

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Tal y como apuntan desde la organización, el torneo se celebró en la localidad gaditana de Rota entre los días 2 y 7 de junio, reuniendo a más de 700 participantes. Entre ellos, se encontraba la pareja salmantina, que completó una "excelente actuación a lo largo de toda la competición, enfrentándose a jugadores de primer nivel llegados de distintos países y demostrando un alto rendimiento en una de las categorías más exigentes del campeonato".

Salamanca brilla en la Reballution Cup 2026 de pickleball: bronce para Ángel Trigo y Alberto López

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Así, Ángel Trigo y Alberto López consiguieron subir al podio y colgarse la medalla de bronce en la categoría Dobles Masculino Profesional +40 Pro, demostrando, tal y como explican desde la organización, "una gran experiencia, compenetración y regularidad".

Salamanca continuó alcanzando logros con José Luis Revilla, que se proclamó campeón en la categoría Dobles Masculino +50 Amateur, logrando la medalla de oro tras una brillante participación y completando una sobresaliente actuación de la representación charra en el torneo.