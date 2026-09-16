El Salamanca CF UDS sobrevive a sí mismo y se cita con la UD Santa Marta por un puesto en la Copa del Rey (3-5)

El Salamanca CF UDS logró llevarse el partido de Octavos de Final de la Copa RFEF por 3-5 frente al Derio en un partido marcado por las decisiones arbitrales.

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Comenzó el encuentro dominando el Salamanca CF UDS de Iker Muniain, que a los catorce minutos ya iba por delante gracias a un gol de Vicandi a pase de Cristeto. No tardaría en llegar el segundo, esta vez por mediación de Caramelo tras una jugada individual.

Se ponía rápido todo de cara para el Salamanca CF UDS. Sin embargo, el conjunto charro se iba a encontrar con el primero de los tres problemas que iba a tener durante los 90 minutos: el punto de penalti.

Una mano de Murua dentro del área se convertía en la primera pena máxima del partido y, asimismo, en el primer gol del Derio para recortar distancias, obra de Galder Carreras a la media hora de partido.

Sin embargo, en la recta final de la primera mitad, la pena máxima cambió de área y Caramelo ponía desde los once metros tierra de por medio en el 41.

Parecía que iba a ser un final de primera parte plácido para el Salamanca, después de ese primer susto de Galder Carreras, pero una nueva mano de Murua en el añadido de este primer periodo volvía a dar al Derio la oportunidad de recortar distancias. Allí estaba, de nuevo, Carreras, que volvía a convertir la pena máxima para mandar un 3-2 al descanso.

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La segunda mitad empezó con menos ritmo que la primera, pero en el 49 la tercera mano dentro del área condenaba a un nuevo penalti a los de Iker Muniain.

Adivinó el disparo de Carreras Unai Ayala, pero el rechace le quedó a placer al '10' del Derio, que finiquitó en ese momento su 'hat-trick'.

El ritmo bajó todavía más tras el empate, pero la recta final dejó ocasiones para ambos conjuntos. La más clara llegó en las botas de Larry, que no supo aprovechar un regalo por falta de entendimiento entre la defensa y el portero local.

También tuvo la suya el Derio antes del final de los 90 minutos, de hecho, en el último segundo. Una falta botada en la zona de tres cuartos estuvo a punto de costarle caro al Salamanca CF UDS. Sin embargo, tablas tras el tiempo reglamentario.

El cansancio comenzó a hacer mella en la prórroga y las imprecisiones se sucedieron en ambos conjuntos, con llegadas por errores en el medio y la defensa, pero sin demasiadas ocasiones. La más clara, llego en el 102, tras una buena jugada de Urki que culminó con un disparo pegado al poste izquierdo de la portería de Alain Velarde, tiro repelido, no obstante, por el meta del Derio con una buena estirada.

En la reanudación, una falta en la frontal volvía a dejar en Urki y Velarde como protagonistas. Victoria en el duelo, de nuevo, para Velarde. No obstante, en el córner posterior, a punto estuvo de ganarle el envite Urki de cabeza.

La insistencia del Salamanca CF UDS tuvo premio en el 114. William desde el lateral centró al segundo palo y allí Barri fue el más listo para ganarle la partida a la zaga local.

En los últimos minutos cada conjunto se quedó con un jugador menos. Una entrada de Lucas fue castigada por el árbitro con tarjeta roja, provocándose una tangana posterior en la que el colegiado expulsó también a un jugador del Derio.

Hubo una más para la sentencia del Salamanca CF UDS, una contra dejó solo a Larry frente al portero para certificar el 3-5 definitivo.