Salamanca volverá a recibir a un equipo de Primera en la Copa de SM El Rey

Las victorias de la UD Santa Marta de Tormes y del Salamanca CF UDS aseguran que un equipo de Primera División juegue en Salamanca en la próxima edición de la Copa de SM El Rey.
Ambos conjuntos han pasado a Cuartos de Final de la Copa RFEF, cuyo sistema permite que los cuatro equipos clasificados para las semifinales participen directamente en la Copa del Rey, asegurando, así, enfrentarse como visitante a uno de los equipos de Primera División.
No obstante, entre los posibles rivales hay que excluir a los cuatro que disputarán la Supercopa de España, que son Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona; puesto que pasan automáticamente de ronda.
Asegurar que un primera regrese a la ciudad de Salamanca es posible gracias a la victoria de la UD Santa Marta de Tormes por 1-0 frente al Bergantiños y del Salamanca CF UDS por 3-5 al Derio.
No obstante, ambos equipos salmantinos deberán enfrentarse en una ‘final’ que todavía no tiene campo designado. El sorteo para elegir campo, presumiblemente -puesto que la RFEF no se ha pronunciado sobre algún cambio tras la suspensión del At. Saguntino - Navalcanero-, será el próximo lunes 21 de septiembre en La Rozas.