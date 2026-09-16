Salamanca volverá a recibir a un equipo de Primera en la Copa de SM El Rey

Las victorias de la UD Santa Marta de Tormes y del Salamanca CF UDS aseguran que un equipo de Primera División juegue en Salamanca en la próxima edición de la Copa de SM El Rey.

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Ambos conjuntos han pasado a Cuartos de Final de la Copa RFEF, cuyo sistema permite que los cuatro equipos clasificados para las semifinales participen directamente en la Copa del Rey, asegurando, así, enfrentarse como visitante a uno de los equipos de Primera División.

No obstante, entre los posibles rivales hay que excluir a los cuatro que disputarán la Supercopa de España, que son Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona; puesto que pasan automáticamente de ronda.

Asegurar que un primera regrese a la ciudad de Salamanca es posible gracias a la victoria de la UD Santa Marta de Tormes por 1-0 frente al Bergantiños y del Salamanca CF UDS por 3-5 al Derio.