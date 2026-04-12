El Salamanca FF golea a la Gimnástica Segoviana en Tercera RFEF

El Salamanca Fútbol Femenino venció por 6-1 a la Gimnástica Segoviana en el Municipal Vicente del Bosque. Las charras se adelantaron a los dos minutos con un tanto de Ángela García y, en el diez, Sara de Prado marcaba el segundo. Al descanso, 3-1 para las de María Gordo, que sentenciaron en la segunda mitad.

El Navega sigue en la lucha por lograr la salvación. El conjunto escolar cayó por 4-0 ante el Atlético de Laguna Lince y tendrá que certificar su permanencia en las jornadas finales.

La próxima jornada, derbi charro. El sábado a las 19:45 horas, el Municipal Vicente del Bosque acoge el duelo entre el Navega y el Salamanca Fútbol Femenino.