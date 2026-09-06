El Santa Marta salva una malísima jornada charra en Tercera RFEF

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La Unión Deportiva Santa Marta fue la primera en abrir fuego y lo hizo con una victoria por la mínima en el San Casto ante la Arandina. Diego Alonso fue el único goleador del choque y dio los tres puntos a su equipo con un gol en el minuto 42.

Para el domingo quedaron los partidos de los filiales del Salamanca CF UDS y Unionistas y también del primer equipo del Club Deportivo Guijuelo.

Los chacineros cayeron por 1-0 en casa del Calasanz de Soria y sufrieron el primer revés de la temporada. En la segunda mitad, los de Jorge García tuvieron dos ocasiones a través de Rober y de Sánchez, pero no acertaron y se volvieron de vacío a Guijuelo.

El filial del Salamanca CF UDS cayó por 1-2 en Las Pistas ante La Virgen del Camino. Los de Óscar Albo se fueron con dos goles de desventaja al descanso, Ronnie recortó diferencias a los tres minutos de reanudación pero nunca llegó el gol del empate.

También perdió el filial de Unionistas. Los de Sergio Hernández se adelantaron en casa del Almazán al filo del descanso con un gol de Josito, pero los sorianos dieron la vuelta al choque en la segunda mitad (2-1).