Carla Santos, bronce en la Copa del Mundo de Paratriatlón

La salmantina Carla Santos logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Paratriathlon en la localidad portuguesa de Alhandra.

Publicidad Publicidad

La charra se mantuvo consistente durante los 3 segmentos. Salío segunda de la natación, por detrás de a la postre vencedora, la estadounidense Danielle Cummings. Se vio superada por la mexicana Ala Lucía Vicente en la bici y ya mantuvo la tercera posición en el sector final de carrera a pie, llegando a cinco minutos de las norteamericanas que se repartieron los dos primeros puestos finales.

Es la segunda medalla internacional para la salmantina, que ya debutó con otro bronce en la pasada Copa del Mundo en Tata (Hungría).