La programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca para este 6 de septiembre

Domingo de mucho deporte en el programa de Ferias y Fiestas de Salamanca. El vigésimo cuarto torneo de fútbol sala Virgen de la Vega, organizado por Asafusa, continúa con sus encuentros antes de entrar en la fase decisiva.

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Lo que sí llegará a su fin en el Intercontinental Senior Cup&Tour Supreme Pickleball, que se juega en las pistas de tenis del Helmántico.

En el campo de tiro de El Pradillo concluye la fase preliminar del Campeonato de España de Pistola Estándar. La actividad, organizada por la Delegación de Salamanca de Tiro Olímpico, tendrá lugar desde las nueve y media hasta la una y media de la mañana.

Se completará la mañana del domingo el Gran Premio de Automodelismo Ciudad de Salamanca, que siempre goza de mucha atención en La Aldehuela. La prueba tendrá lugar desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde.