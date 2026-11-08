Triunfos por la mínima del Navega y el Salamanca FF en la Tercera RFEF femenina

La séptima jornada de la Tercera RFEF femenina comenzó con la victoria del Navega. Las escolares vencieron por 1-0 al San José en el Municipal Vicente del Bosque. El tanto de Laura Prieto, en el minuto 19, dejó los tres puntos en casa y dio una gran alegría a las de Gelu.

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También ganó el Salamanca Fútbol Femenino. Las de María Gordo se impusieron en un reñido encuentro en casa del Capiscol por 0-1 con un tanto en una jugada de córner y buscan acercarse a los puestos de ascenso.

La jornada salmantina se cerrará esta tarde con el encuentro entre Unionistas y el Villa de Simancas en los anexos al Reina Sofía (17 horas).