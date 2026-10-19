Unionistas celebra el Día del Estudiante con un 50% de descuento en las entradas ante el Bilbao Athletic

Unionistas recibirá al Bilbao Athletic este sábado 24 de octubre, a las 18:45 horas, en el Reina Sofía, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de liga que contará con una promoción especial para los estudiantes.

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Con motivo del Día del Estudiante, el club salmantino ofrecerá un descuento del 50% en las entradas de adulto para este partido, una iniciativa con la que busca facilitar la asistencia de los estudiantes al estadio.

La promoción estará disponible exclusivamente en la tienda oficial de Unionistas. Para beneficiarse de la rebaja, será necesario presentar el carnet del centro educativo o cualquier otro documento acreditativo que demuestre que se están cursando estudios.