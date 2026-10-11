Unionistas golea al Betoño y se coloca en puestos de Copa del Rey de División de Honor

Unionistas se coloca cuarto en División de Honor y ocupa puesto de Copa del Rey. Los charros ganaron por 4-0 el Betoño en el anexo al Reina Sofía.

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Óscar abrió el marcador de falta y el Betoño se quedó con uno menos por una dura entrada al borde del descanso. Al intermedio, un marcador de 1-0 corto para los méritos del equipo de David Gallego.

En la segunda mitad, los visitantes avisaron con un tiro al palo, pero Unionistas mató el choque con un doblete de Mario González y un gol de Pablo Gómez. Especialmente bonito fue el segundo tanto, con un córner botado por Óscar a la frontal, un control de Mario González y un zapatazo ajustado e inalcanzable para el meta rival.