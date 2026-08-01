El XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar disputará sus finales este domingo

El XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar ha vivido una intensa tarde en la que ya se conocen a los finalistas que lucharán por el título este domingo, 2 de agosto. Tras disfrutar de muy buenas actuaciones este sábado, 1 de agosto, todas las categorías conocen ya los puestos en la gran final.

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Además, la jornada ha estado marcada por un alto nivel de juego e igualdad entre los contrincantes, que finalmente lucharán por hacerse con el trofeo en uno de los torneos con más tradición de toda la región.

Asimismo, en la categoría veteranos, Endika Sánchez se ha convertido en el campeón levantando el título en la tarde del sábado. Este domingo, desde las 9:00 horas, se disputarán las finales en todas las categorías buscando subirse a lo más alto del podio.