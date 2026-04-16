La fiesta de la primavera llega a Rollán

El próximo sábado 9 de mayo, la localidad de Rollán acogerá una variada programación de actividades organizadas para dinamizar el municipio, una fiesta de la primavera en toda regla que comenzará a las 10:30 horas con la apertura del Mercadillo de Primavera en el Frontón. Este evento, organizado por la asociación de madres y padres (AMPA) del colegio, ofrecerá la oportunidad de adquirir plantas y flores para el jardín.

Posteriormente, a las 11:30 horas, la actividad se trasladará al Jardín de los Niños para el taller "Decorando nuestro jardín". En esta iniciativa participativa, se invita a los asistentes a acudir con una planta y sus propios útiles de jardinería para colaborar en el embellecimiento de este espacio común.

La programación culminará por la tarde con la celebración de la Fiesta de la Patata, que dará inicio a las 18:00 horas en la Plaza. El evento contará con una charla sobre la historia de la patata, seguida de un pasacalles, una gymkana y diversos juegos para todas las edades. Como broche final a la festividad, se repartirán patatas asadas para todos los asistentes.