Más de 1.250 alumnos de Salamanca se acercan al mundo de la impresión 3D y la robótica

Hasta el próximo 18 de junio, un total de 1.258 escolares de 25 centros educativos de la ciudad participarán en los Talleres Junior Salamanca sobre impresión 3D y robótica, una actividad que ha visitado este viernes Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica en su lugar e realización: el Centro Tormes+.

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Según ha señalado Martínez, con esta formación se pretende acercar al alumnado a tecnologías clave del presente y del futuro desde edades tempranas, fomentando vocaciones STEAM y ofreciendo una experiencia directa con tecnologías reales en un entorno profesional.

En concreto, estos Talleres Junior incluyen, por un lado, el Taller de Impresión 3D, en el que participan alumnos de Educación Primaria y Secundaria. Según explican desde el Ayuntamiento de Salamanca, se trata de una actividad "práctica y divulgativa orientada a acercar al alumnado al mundo de la fabricación digital de forma visual, participativa y adaptada a su nivel".

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Así, a lo largo del taller, los estudiantes descubren cómo se diseñan y fabrican objetos mediante impresión 3D, comprendiendo conceptos como la construcción por capas, los materiales empleados y el paso de un modelo digital a una pieza física. En su totalidad, la sesión combina explicación, demostraciones y ejemplos reales, e incluye una introducción a herramientas sencillas de creación y búsqueda de objetos 3D, así como una muestra del proceso de preparación de una impresión.

Por otra parte, se encuentra el Taller de Robótica, en el que participan escolares de Educación Primaria. En este caso, se trata de un taller práctico que busca introducir al alumnado en el mundo de la robótica y la electrónica programable de forma "accesible y participativa". En concreto, la actividad se lleva a cabo a través de robots interactivos, para enseñar así cómo se combinan piezas mecánicas, componentes electrónicos y programación para crear sistemas capaces de moverse, reaccionar y realizar acciones.