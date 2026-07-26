El 112 recuerda qué información debes facilitar si detectas un incendio forestal: estas son las preguntas clave

El Centro de Emergencias 112 Castilla y León ha lanzado un nuevo mensaje de concienciación dirigido a la ciudadanía para recordar cómo actuar al detectar un incendio forestal. El organismo hace un llamamiento a avisar de inmediato al 112 y facilitar toda la información posible para acelerar la movilización de los servicios de emergencia.

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Entre los datos que los operadores pueden solicitar durante la llamada figuran si se observan humo o llamas, qué tipo de terreno o vegetación está ardiendo, el número de focos visibles, la extensión aproximada del incendio y la existencia de elementos de riesgo en las inmediaciones, como viviendas, industrias o gasolineras.

Desde el 112 recuerdan que cuanta más información reciba el centro coordinador, más rápida y eficaz será la respuesta de los distintos organismos implicados en la emergencia.

Además, el organismo ha difundido una serie de recomendaciones de autoprotección en caso de incendio forestal. Entre ellas, mantener la calma, buscar una vía de evacuación segura y no intentar extinguir un fuego de grandes dimensiones por medios propios.

En el caso de pequeños conatos y siempre que no exista riesgo para la integridad física, puede intentarse apagar el fuego, asegurándose después de sofocar completamente las brasas para evitar una posible reactivación.

Por último, el 112 recuerda que, si una persona sufre un incendio en la ropa, no debe correr, sino rodar sobre el suelo hasta apagar las llamas.